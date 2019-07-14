Задержан стрелок, продырявивший лодку семье с детьми

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что обстрелял в субботу надувную лодку на Круглом озере во Всеволожском районе.

В лодке сидела семья с двумя маленькими детьми.

Сегодня в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» пострадавшие рассказали о вчерашнем происшествии на озере. Вчера в 9 часов вечера двое мужчин, женщина и двое 4-летних детей катались на лодке. Вдруг из леса раздались выстрелы. Одна пуля пролетела у детей над головами, вторая пробила пластиковую надувную лодку из ПВХ и попала в пятку одному из мужчин. Люди в пробитой лодке кое-как сумели добраться до берега и вызвали полицию.

В лодке была обнаружена пуля 16 калибра. Стрелявшего злоумышленника полицейские уже задержали, сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что неизвестные в “Волге” стреляли по прохожим на юге Петербурга