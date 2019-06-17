Неизвестные в “Волге” стреляли по прохожим на юге Петербурга

В полицию доставили молодого человека, у него забрали пистолет. Фото: pixabay.com

В полицию доставили молодого человека, у него забрали пистолет. Фото: pixabay.com

Точной информации о пострадавших в инциденте на Малой Карпатской пока нет.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию в понедельник 17 июня с заявлением, что неизвестные стреляли по прохожим во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и ЛО 17 июня.

Мужчина рассказал, что двое неизвестных сидели в автомобиле “Волга”. У них имелся пистолет и они устроили на Малой Карпатской то, что в Америке называют “драйв-бай”: стрельба из движущегося транспорта.

В полиции Санкт-Петербурга пока не подтверждают сам факт стрельбы. Они уже доставили в отдел полиции молодого человека 26-ти лет, у которого забрали пневматический пистолет. От него требуют объяснений по произошедшему: разбирательство по делу продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на юге Санкт-Петербурга грабят таксистов.