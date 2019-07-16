Съезд на развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют на 6 дней

В связи с ремонтом дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с автодорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) в течение 6 дней будет перекрыт съезд №8.

Данные работы по устранению колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке с КАД будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Генеральным подрядчиком работ выступает ООО «Техносфера Инжиниринг».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что съезд с КАД на Пулковское шоссе перекроют на 5 дней.