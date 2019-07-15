Съезд с КАД на Пулковское шоссе перекроют на 5 дней

Съезд перекроют с 19 по 23 июля. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Съезд перекроют с 19 по 23 июля. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия на развязке КАД на пересечении в Пулковским шоссе в Санкт-Петербурге будет перекрыт съезд №7.

Данная развязка находится на 68 километре внутреннего кольца КАД, на 73 километре внешнего. Съезд будет полностью перекрыт на протяжений пяти дней, с 19 по 23 июля, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить по согласованию в установленном порядке схемой организации движения транспортных средств.

На месте будут установлены дорожные знаки, водоналивные барьеры, также поставлена система светового оповещения. Генеральный подрядчик данных дорожных работ —компания ООО СПК «Зеленый город».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным.

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Съезд с КАД на Пулковское шоссе перекроют на 5 дней