Разработана новая система оплаты вывоза мусора

Правительство размышляет над новым способом расчета оплаты за вывоз мусора. Предложена инициатива оплачивать фактическое количество мусорных баков на контейнерной площадке.

Сейчас стоимость вывоза мусора для населения рассчитывается так: региональный норматив накопления отходов умножается на стоимость услуги по вывозу тонны или кубометра у регионального оператора, а потом полученная цифра делится на количество дней. В марте глава кабмина Дмитрий Медведев выразил мнение, что такая система оплаты несправедлива, и надо переходить к оплате вывоза по факту. Вопрос был проработан правительством, и родилось решение: брать деньги исходя из числа доступных мусорных контейнеров, сообщает ТАСС.

Сколько нужно поставить контейнеров, впрочем, будут определять исходя опять же из нормативов выработки бытовых отходов. Теперь правительство думает над тем, по какой формуле раскидывать оплату контейнеров между квартирами. Эксперты считают, что оплата по факту может привести к росту конечного платежа в отдельных местностях. Кроме того, пока непонятно, как решить проблему подкидывания плательщикам «чужого» мусора. Чтобы людям не приходилось отдавать лишнее, они должны быть уверены, что платят только за вывоз того, что намусорили сами. А значит, придется устанавливать замки на мусорные баки или покупать новые контейнеры с возможностью ограничивать к ним доступ.

«Это очень хороший повод поменять контейнеры», — считает исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за неделю с улиц Петербурга убрали свыше 350 т мусора