За неделю с улиц Петербурга убрали свыше 350 т мусора

С начала сезона городские службы использовали 606 тысяч м3 воды. Фото: комитет по благоустройству

С начала сезона городские службы использовали 606 тысяч м3 воды. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге сейчас трудятся почти 900 дворников и 368 машин спецтехники.

Свыше 2,3 тысяч т сора и пыли вывезли с улиц Петербурга в прошедшую неделю. Коммунальные службы Петербурга утилизировали 357 т мусора.

Для мойки улиц использовали 26 тысяч м3 воды всего за неделю — с 8 по 14 июля, передают в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга 15 июля. С начала сезона городские службы истратили 606 тысяч м3 воды.

Сейчас в Петербурге трудятся 889 дворников и свыше 368 машин спецтехники. За неделю машины отработали свыше 4,8 тысяч смен, а дворники — почти в 2 раза больше: 7,4 тысяч смен. В комитете Петербурга подчеркнули, что отслеживают обращения граждан и постоянно принимают от них звонки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что поливальная машина и погрузчик столкнулись в Петербурге.