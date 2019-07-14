Бульдозер и поливальная машина столкнулись в Приморском районе

При аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today
При аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей пытаются угадать победителя “битвы трансформеров”.

Удивительное ДТП произошло в Приморском районе Петербурга. На перекрестке Диновской и Серебрякова переулке столкнулись “лоб в лоб” два автомобиля спецтехники, сообщили очевидцы в социальной сети в субботу 14 июля.

В аварии никто не пострадал, но сам факт столкновения двух машин спецтехники напомнил пользователям социальной сети фильм “Трансформеры”. Теперь интернет-пользователи делают ставки, кто победит в битве двух «титанов»: желтый бульдозер или грузовик внушительного вида — возможно, поливальная машина.

Причины ДТП не уточняются. Очевидцы заметили на машинах одинаковые обозначения, которые должны якобы показывать, что автомобили относятся к одной и той же обслуживающей территорию компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что маршрутка сбила велосипедиста на площади Труда.

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Бульдозер и поливальная машина столкнулись в Приморском районе
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