Маршрутка сбила велосипедиста на площади Труда

Уроженец Дагестана просидел за рулем около 11 часов.

В Адмиралтейском районе Петербурга маршрутка сбила велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали.

ДТП на пл. Труда произошло в субботу 13 июля около 18:35. За рулем маршрутного такси Mercedes Benz находился уроженец Дагестана, его стаж вождения составляет 5 лет. Велосипедист ехал в крайней правой полосе, сообщили в ОГИБДД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 14 июля. На видео с городских камер наблюдения видно, что столкновение между маршруткой и велосипедом было касательным.

Мужчину, который приехал в Петербург из Курганской области, госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средне тяжелое. Инспекторы сообщают, что водитель маршрутки провел за рулем 11 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что два человека погибли в ДТП с троллейбусом на Минеральной улице Петербурга.