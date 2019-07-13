В ДТП на Минеральной улице погибло два человека

В субботу, 13 июля, на Минеральной улице в Калининском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 19:40 часов вечера неподалеку от дома 3 по улице Минеральной.
По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2107» совершил столкновение с троллейбусом, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Причина столкновения на данный момент неизвестна.
В результате ДТП скончался водитель и пассажирка легкового автомобиля. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге большегруз раздавил легковушку.