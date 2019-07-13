В ДТП на Минеральной улице погибло два человека

По факту ДТП проводится проверка. Фото: кадр из видео ВК

По факту ДТП проводится проверка. Фото: кадр из видео ВК

В субботу, 13 июля, на Минеральной улице в Калининском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 19:40 часов вечера неподалеку от дома 3 по улице Минеральной.

По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2107» совершил столкновение с троллейбусом, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Причина столкновения на данный момент неизвестна.

В результате ДТП скончался водитель и пассажирка легкового автомобиля. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге большегруз раздавил легковушку.