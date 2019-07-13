На Митрофаньевском шоссе большегруз раздавил легковушку

Пассажирка Nissan погибла на месте, не дождавшись медиков. Фото: скриншот из видео/vk.com/spb_today

Пассажирка Nissan погибла на месте, не дождавшись медиков. Фото: скриншот из видео/vk.com/spb_today

В массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе погибла пассажирка автомобиля, который попал под самосвал.

Сегодня, 13 июля, в Кировском районе Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого три автомобиля буквально оказались «всмятку». При этом, на один из автомобилей, Nissan, наехал самосвал.

Пассажирка Nissan погибла на месте, не дождавшись медиков. Остальные участники аварии получили множественные травмы. Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: vk.com/spb_today

Пользователи пишут, что на авария произошла на пересечении Митрофаньевского шоссе и Старообрядческой улицы. Дорога полностью перекрыта в сторону улицы Кубинской. «Пробка, все разворачиваются», — отмечает автор публикации.

Стало известно, что причиной аварии стало то, что «ГАЗель» не успела проскочить во время поворота с левого ряда с моста направо перед грузовиком, который в этот момент ехал в правом ряду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Песочном произошло смертельное ДТП.