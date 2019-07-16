Петербуржец получил почти 2 млн компенсации за залитую квартиру

Протечка обошлась управляющей компании в 2 млн рублей. Фото: pixabay.com
Протечка обошлась управляющей компании в 2 млн рублей. Фото: pixabay.com

Сотрудники Полюстровского отдела судебных приставов помогли взыскать с управляющей компании около 2 млн рублей за потоп в квартире петербуржца.

Житель Красногвардейского района обратился к приставам с исполнительным листом, который выдал ему районный суд, для принудительного взыскания причиненного ему ущерба. В документе компании «Бизнес Сегмент» было предписано возместить ущерб от залива квартиры в размере 1,87 млн рублей, говорится в сообщении петербургского управления ФССП.

Приставы провели беседу с гендиректором компании-должника, однако это не возымело никакого действия, и в результате деньги были в полном объеме списаны с банковского счета ООО. Кроме того, теперь фирме, не исполнившей решение суда в установленный срок, придется дополнительно перечислить в федеральный бюджет 131 тыс. рублей в счет исполнительского сбора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что протечка в Русском музее не должна остаться безнаказанной, считают петербургские депутаты.

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