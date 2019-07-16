Беглов заявил о развитии портов в Петербурге

Развитие портов в Санкт-Петербурге — приоритетная задача федерального значения.

Об это заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного совета, на котором обсуждалось развитие транспортной системы города.

Городу требуется развивать не только автомобильные и железные дороги, но и порты, которых в Северной столице насчитывается семь штук. Врио губернатора также подчеркнул, что Петербург и Ленобласть являются «единым экономическим комплексом», по этой причине система транспорта в обоих регионах должна быть налажена.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что заседание принесло пользу для города и области, и обе стороны смогли обсудить все важные вопросы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов призвал выбрать стратегию для привлечения «умных» инвестиций. Для привлечения инвестиций в высокотехнологичные секторы экономики нужно более активное налоговое стимулирование.