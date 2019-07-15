Беглов призвал выбрать стратегию для привлечения «умных» инвестиций

Для привлечения инвестиций в высокотехнологичные секторы экономики нужно более активное налоговое стимулирование. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Речь идет о таких сферах как сложный инжиринг, IT-разработки, биотехнологии, фармацевтика, медицина, неуглеродная энергетика и инфраструктура центров обработки данных.

«Город будет помогать таким компаниям. Нам нужно выработать единую стратегию привлечения «умных» инвестиций в наш город», — сказал Беглов.

Комитету по экономической политики и стратегическому планированию Беглов поручил ускорить работу над законопроектом о введении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге выделили 15 млн на реализацию специальной программы «Региональный интегрирванный центр».