На программу «Региональный интегрированный центр» выделили 15 миллионов

Александр Беглов Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Александр Беглов Фото: пресс-служба Администрации Петербурга

На реализацию специальной программы «Региональный интегрирванный центр» в 2019 году выделили 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Финансирование программы осуществляется из средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Региональный интегрирванный центр» — официальное представительство в Петербурге федеральной сети Региональных интегрированных центров и Enterprise European Network. Сеть включает порядка 600 центров в 67 странах мира.

В задачи программы входит помощь малым инновационным компаниям. В частности, с поиском международных партнеров и в проведении совместных исследований.

Программа «Региональный интегрирванный центр», как отметили в пресс-службе, способствует привлечению новых компаний в Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к 2024 году в Петербурге планируют два раза увеличить долю малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.

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