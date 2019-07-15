На программу «Региональный интегрированный центр» выделили 15 миллионов

На реализацию специальной программы «Региональный интегрирванный центр» в 2019 году выделили 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Финансирование программы осуществляется из средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Региональный интегрирванный центр» — официальное представительство в Петербурге федеральной сети Региональных интегрированных центров и Enterprise European Network. Сеть включает порядка 600 центров в 67 странах мира.

В задачи программы входит помощь малым инновационным компаниям. В частности, с поиском международных партнеров и в проведении совместных исследований.

Программа «Региональный интегрирванный центр», как отметили в пресс-службе, способствует привлечению новых компаний в Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к 2024 году в Петербурге планируют два раза увеличить долю малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.