На программу «Региональный интегрированный центр» выделили 15 миллионов

На реализацию специальной программы «Региональный интегрирванный центр» в 2019 году выделили 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Финансирование программы осуществляется из средств городского бюджета, сообщили в пресс-службе губернатора.
«Региональный интегрирванный центр» — официальное представительство в Петербурге федеральной сети Региональных интегрированных центров и Enterprise European Network. Сеть включает порядка 600 центров в 67 странах мира.
В задачи программы входит помощь малым инновационным компаниям. В частности, с поиском международных партнеров и в проведении совместных исследований.
Программа «Региональный интегрирванный центр», как отметили в пресс-службе, способствует привлечению новых компаний в Петербург.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к 2024 году в Петербурге планируют два раза увеличить долю малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.