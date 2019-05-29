Елин намерен увеличить долю малого и среднего бизнеса в 2 раза

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил о намерении к 2024 году в два раза увеличить долю малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.

Он отметил, что на сегодняшний день данный показатель равняется всего 7%. Соответственно, к 2024 году должно быть 14%. Для достижения такого результата будет задействовано участие в национальных проектах, направленных на повышение производительности труда. Также будет проводиться развитие связей и современных технологических компетенций.

Отмечается, что малым предприятиям нужно предоставить возможность стать поставщиками таких крупных компаний, как РЖД и ОСК.

Работа в этом направлении уже начата: 5 июня в Санкт-Петербурге откроется регионального уровня площадка на полигоне ОЖД. Там будут проходить встречи индустриальных партнеров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Госдума запретила коллекторам выискивать долги по коммуналке.