Госдума запретила коллекторам выискивать долги по коммуналке

Коллекторы нарушают закон. Фото: Зураб Джавахадзе
Коллекторы нарушают закон. Фото: Зураб Джавахадзе

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому запрещено передавать коллекторским агенствам должников по ЖКХ.

Законопроект подразумевает запрет на взыскание с граждан коллекторами долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг в принудительном порядке.

Это связано с тем, что организации в сфере ЖКХ передают право требований коллекторам. Последние не являются уполномоченными участниками данного рынка, в связи с чем их действия нарушают закон и интересы людей.

Однако права требований могут быть отданы в руки профессиональных организаций-участников рынка ЖКХ, в том числе управляющей компании.

О данном нововведение не раз просили сами избиратели, в частности пожилые люди.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что первые поезда через Крымский мост пустят в Москву и Петербург.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Госдума РФ жкх Коллекторские агентства
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