Первые поезда через Крымский мост пустят в Москву и Петербург

Первые поезда, которые проедут по Крымскому мосту, будут двигаться в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в среду, 29 мая. Об этом сообщает «Известия«.

Отмечается, что в направлении Москвы поезда будут ходить из Симферополя, а в Северную столицу — из Севастополя.

По словам депутата, первые рейсы поезда совершат по мосту уже в декабре 2019 года, а к началу курортного сезона 2020 года будут открыты 11 железнодорожных маршрутов.

Крымский мост является самым протяженным мостом на территории России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что застройщики Петербурга ожидают глубокого кризиса отрасли. Новые правила строительства жилой недвижимости, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, ставят под угрозу существования всей строительной отрасли Петербурга и России.