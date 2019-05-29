Застройщики Петербурга ожидают глубокого кризиса отрасли

Новые правила строительства жилой недвижимости, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, ставят под угрозу существования всей строительной отрасли Петербурга и России.

Правительство РФ запрещает теперь строить дома с помощью долевого участия покупателей квартир (пресловутый ФЗ 214). По новым правилам покупатель вносит деньги за свои метры в банк на специальный экскроу-счет, а застройщик получает эти деньги только после сдачи дома в эксплуатацию. Это вынуждает строителей или работать по проектному финансированию, привлекая займы банков или строить дома за свой счет. Такой порядок дел может повлечь ликвидацию минимум половины строительных компаний России, в том числе и в Петербурге.

По мнению генерального директора ЗАО «47 трест» Михаила Зарубина прогнозировать влияние новых правил на отрасль невозможно, тем более – заглядывать в 2020 год. «Чиновники, с которыми я общался, считают, что из 4,5 тыс застройщиков России закроется около половины. И это их не волнует», — рассказал Михаил Зарубин. По мнению Артема Кириллова, заместителя гендиректора по экономике и финансам ГК «КВС» сейчас в Петербурге по «старым правилам» возводится около 10-12 млн м2 жилья. Такие объемы способны обеспечить спрос на ближайшие пару лет. Учитывая сложности работы по новым правилам, скорее всего, строительство квартир в Петербурге существенно уменьшится.

Марк Лернер, генеральный директор ООО «Петрополь» затруднился с прогнозом развития строительной отрасли даже на год вперед. «Полный туман и неопределенность. Новые правила работы с экспроу-счетами осилят явно не все, кроме того, все эти правила чрезвычайно запутаны и порой неясны», — считает Марк Лернер. По его мнению, новый порядок работы отрасли не позволят застройщикам выполнить планы Президента Путина по возведению 120 млн м2 жилья.

Кстати, негласно считается, что это именно Владимир Путин решил запретить долевое финансирование строительства жилья. Причиной этого стало большое количество обманутых «дольщиков», проблемы которых, в конечном итоге вынуждено решать государство. Только официально в России зарегистрировано более 36 тысяч обманутых дольщиков. Причем речь идет именно о тех гражданах, кто попадает под определение «дольщика», то есть покупал квартиру по ФЗ-214. По оценкам экспертов всего в России около ста тысяч граждан купили «проблемное» жилье и нуждаются в помощи.

Очевидно, что в любом случае строительная отрасль останется одной из самых привлекательных. Другое дело, что новый порядок ведения дел может существенно переделить рынок застройщиков. Половина из них вполне может закрыться, распродав свои активы и заняться другими видами бизнеса. Однако, спрос на недвижимость в России по-прежнему высокий. В кулуарах власти уже поговаривают, что все эти эксроу-счета придуманы не только ради защиты интересов покупателей, но и чтобы «зачистить рынок» для единого государственного застройщика под условным названием «ДОМ.РФ».