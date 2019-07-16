На улице Фрунзе занизили бордюры для маломобильных горожан

На Фрунзе завершился ремонт. Фото: КРТИ
На Фрунзе завершился ремонт. Фото: КРТИ

В Московском районе Петербурга завершился ремонт на улице Фрунзе. Подрядная организация обновила участок протяженностью 1,18 км.

Ремонтируемый участок включил в себя 17,19 тыс. кв. метров проезжей части и 10,60 тыс. кв. метров тротуара, уточнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В частности, в двенадцати местах был занижен бордюрный камень для комфортного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общая стоимость ремонтных работ на улице Фрунзе составила 59,94 млн рублей. Заказчиком их выступил КРТИ в лице Дирекции транспортного строительства.

Ремонт выполнила подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начался ремонт Московского шоссе. Работы охватят участок от Колпинского шоссе до поворота к третьему Бадаевскоум проспекту.

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