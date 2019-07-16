Несостоявшееся свидание обошлось парню в 396 тыс. рублей

Не всегда свидания заканчиваются так, как мечтается. Фото: pixabay.com

Не всегда свидания заканчиваются так, как мечтается. Фото: pixabay.com

Сегодня ночью в полицию пришел 24-летний парень и рассказал, как он назначил свидание девушке из интернета, а нарвался на троих вымогателей, которые вытрясли с его семьи около 400 тыс. рублей.

Молодой человек, большой любитель продемонстрировать в интернете свой высокий материальный статус, 12 июля пригласил на свидание девушку, с которой разговорился в социальной сети, пишет «Фонтанка». В условленное время он ждал девушку у дома 26 по Искровскому проспекту, но вместо красавицы к парню подъехали трое мужчин. Они представились полицейскими, обыскали романтического героя и продемонстрировали ему пакетик с содержимым, который мошенники тут же объявили наркотиком. Они затолкали парня в свой «мерседес» и под угрозой пистолета, как рассказал потерпевший, повезли его снимать деньги в банкомате. Псевдополицейские не отличались высокими моральными устоями и обещали за взятку не возбуждать уголовное дело.

Кроме опустошения счетов потерпевшего, денег на выкуп по просьбе парня добавила его мать. В итоге злоумышленники получили 396 тыс. рублей, отпустили парня и скрылись.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вЛенобласти задержан начальник ОЭБиПК по подозрению в вымогательстве