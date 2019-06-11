В Ленобласти задержан начальник ОЭБиПК по подозрению в вымогательстве

В Ленобласти задержали начальника ОЭБиПК ОМВД России по Лодейнопольскому району региона по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейский был задержан 10 июня около двух часов дня в городе Лодейное Поле. За 300 тысяч рублей он предлагал предпринимателю не возбуждать в отношении него уголовное дело.

В этот же день в городе Подпорожье при передаче денежных средств оперативники задержали посредника в получении взятки.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В отношении посредника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Оба подозреваемых задержаны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Приозерске инспектор МРЭО за взятки возвращал права.