В Приозерске инспектор МРЭО за взятки возвращал права

Следственный Комитет РФ по Ленобласти завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении инспектора местного МРЭО, который обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По данным следствия, с июня 2017 года по март 2018 года инспектор МРЭО, используя посредников, за установленные им денежные суммы осуществлял незаконную выдачу водительских удостоверений без прохождения экзаменов.

Отмечается, что 21 июня 2017 года инспектор принял экзамен у двоих будущих водителей за 13 и 15 тысяч рублей. Таким же образом получили водительские «права» еще четыре человека.

За вознаграждение инспектор также возвращал водительские удостоверения тем, кто их лишился в результате многочисленных нарушений ПДД.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кудрово грузовик кузовом снес ограничитель и проехал с ним пару метров.