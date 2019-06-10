В Кудрово грузовик кузовом снес ограничитель и проехал с ним пару метров

Ограничитель высотой 2,7 метра гордо ехал на кузове примерно 5 метров.
О дорожно-транспортной аварии с участием грузовой машины и ограничителя сообщают очевидны в соцсети “ВКонаткте”. Участники группы “ДТП и ЧП. Петербург” сообщают, что днем в городе Кудрово водитель грузовика не рассчитал габариты или просто забыл про них, возможно, не знал и задел кузовом ограничитель.
После этого он еще несколько метров вез ограничитель на себе. Однако спустя 5 метров водитель остановился и начал осмотр машины на повреждения.
Также очевидцы пишу, что рядом с ДТП собирается пробка.
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