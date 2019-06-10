Приговор за кражу 13 автомобилей огласили в Петербурге

Ущерб от действий злоумышленников превысил 11 млн рублей. Фото: pixabay.com
Ущерб от действий злоумышленников превысил 11 млн рублей. Фото: pixabay.com

Воры орудовали в Приморском районе и крали по машине в месяц.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по факту кражи 13 автомобилей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 июня. Двое мужчин отправляются в исправительную колонию строгого режима.

Подсудимых обвинили в трех кражах особого крупного размера (на сумму более 1 млн) и в 10 кражах крупного размера. Воры работали на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Они крали по автомобилю в месяц: начали в августе 2017 года, а в следующем августе их поймали.

Общий ущерб от действий двух мужчин превысил 11 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд учел позицию прокурора и назначил обвиняемым по 6 лет и 6 месяцев заключения в ИК, передают в прокуратуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УФСБ задержало замдиректора “Горэлектротранса”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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