Оптовые цены на сахар рухнули на 27,5%

Больше четверти своей цены потерял сахар в июне. Оптовые цены рухнули на фоне рекордных запасов и переизбытка предложения на рынке.

По данным Союзроссахара, в ноябре прошлого года оптовая цена килограмма сахара составляла в среднем 37 рублей, а в июне этого года — 26,9 рубля, пишет РБК. Председатель правления союза сахаропроизводителей Андрей Бодин говорит, что снижение цен для этого времени года нетипично.

Начало лета — это конец сезона в сахарной отрасли. Распродаются остатки перед новым урожаем, за год хранения набежали складские издержки, которые производители стараются компенсировать, кроме того, в июне высок спрос на рынке. Все это приводит к росту оптовых цен на этот товар. В прошлые годы сахар в начале лета был куда дороже: в июне 2016 года оптовая цена килограмма составляла 45,1 рубля, а год назад — 32,8 рубля.

Оптовые цены на сахар в этом июне самыми низкими за последние 5 лет. По данным Минсельхоза, по состоянию на 11 июля килограмм сахара стоил 27,98 рубля, что на 6,8% дешевле, чем год назад.

В магазинах сахар тоже дешевеет с начала этого года. С января килограмм в рознице подешевел, по данным Росстата, на 3,79 рубля, до 43,19 рубля. Что интересно, в июне прошлого года при более высокой оптовой цене в розничной продаже сахар стоил на 4,6% дешевле — 41,29 рубля за килограмм.

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