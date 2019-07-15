Две три брендов масла в Петербурге не соответствуют ГОСТу

Молочный жир - самое дорогое в масле, поэтому производители идут на уловки. Фото: pixabay.com
Молочный жир - самое дорогое в масле, поэтому производители идут на уловки. Фото: pixabay.com

В половине из 18 образцов нашли растительный жир, что делает масло спредом.

Сливочное масло остается одним из самых подделываемых продуктов на прилавках. Две три образцов масла на прилавках супермаркетов Петербурга не соответствовали ГОСТу, сообщает “Общественный контроль” 15 июля.

В 9 пачках из 18 нашли растительный жир. В восьми молочного жира не было совсем, то есть под видом масла продавали спред и маргарин. 12 из 18 не соответствуют ГОСТу.

Молочный жир — самое дорогое, что есть в масле. Для 1 кг нужно около 20 л молока, а средняя стоимость литра составляет около 30 рублей на ферме. Это значит, что килограмм масла не может стоить ниже 600 рублей, но производители идут на ухищрения и заменяют молочный жир растительным.

Эксперты лаборатории ФБУ “Тест-С.-Петербург” объясняют, что от содержания молочного жира в продукте должно зависеть его название. Производитель должен информировать о заменителях на этикетке. Если молочного жира больше 50% — это сливочно-растительный спред. Если молочного жира меньше 15%, то продукт называет растительно-жировым спредом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге 3 из 10 марок пломбира являются подделкой.

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