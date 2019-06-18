В Петербурге 3 из 10 марок пломбира являются подделкой

В каждом третьем мороженом, продающимся в магазинах Петербурга, содержатся растительные жиры, что не соответствует госстандарту. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного петербургской организацией потребителей «Общественный контроль».

Так, одной из подделок пломбира эксперты признали мороженое «Снежное лакомство» (частная марка торговой сети «Магнит»). Продукт, в котором более чем на 80% жировая фаза представлена жирами растительного происхождения, появился на прилавках Северной столицы в 2016 году и уже неоднократно попадал в «черный пищевой список».

Вторым фальсификатом стал пломбир ТМ «Лента» от ЗАО «Холод – Славмо» (Петрозаводск). Молочного жира в мороженом оказалось только треть от действующей нормы, остальные 70% – растительные жиры.

Третье место среди поддельных пломбиров занял продукт под торговой маркой «Новгородский хладокомбинат» (ООО «НБН – Пломбир»). Содержание молочного жира в мороженом оказалось в два раза больше, чем у продукта ТМ «Лента», однако ниже нормы ГОСТ 31457-2012 на 40%.

Материалы проверки «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге сожгли санкционные продукты из Эстонии.