В Петербурге сожгли санкционные продукты из Эстонии

Огонь уничтожил 60 килограммов сыра и пять килограммов сметаны.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В сообщении сказано, что в результате рейда в городе Кингисепп было изъято 65 килограммов санкционных продуктов. Они были произведены в стране, входящей в состав Европейского союза, поэтому их сожгли.

Напоминаем, что Роспотребнадзор предложил перестать уничтожать изъятые продукты и найти им более удачное применение. В Россельхознадзоре заявили, что эксперты не совсем понимают, как опасны продукты неизвестного происхождения. Тем более, упрекнуло ведомство, никто так и не объяснил, что в таком случае можно делать с санкционными товарами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россельхознадзор снял на видео “казнь” сыра и колбасы из ЕС. Инспекторы нашли свыше 60 кг сыра и почти 3 кг колбасы, производителями продуктов являются страны Европейского союза.