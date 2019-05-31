Россельхознадзор снял на видео “казнь” сыра и колбасы из ЕС

В торговом центре “Торговый двор» нашли 63 кг санкционной продукции.

Инспекторы Россельхознадзора объединились с сотрудниками Пулковской таможни и устроили рейд по поиску санкционных продуктов, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга в пятницу 31 мая. Проверка торгового центра “Торговый двор” оказалась результативной.

Видео: Россельхознадзор

В Санкт-Петербурге есть как минимум три торговых центра с название “Торговый двор”, но в Россельхознадзоре не уточнили, какой именно они посетили.

Так или иначе, инспекторы нашли свыше 60 кг сыра и почти 3 кг колбасы, производителями продуктов являются страны Европейского союза. Весь товар засунули в печь и сожгли, передают в Россельхознадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Южном рынке нашли сыр из Европы.