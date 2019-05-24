На Южном ранке Петербурга нашли сыр из Европы

Россельхозназор сообщил об уничтожении 300 кг молочной продукции
Вчера в Петербург сотрудники Россельхознадзора устроили рейд по торговым объектам, чтобы найти санкционную продукцию, сообщили Gazeta.sPb в Россельхознадзоре 24 мая. К мероприятию присоединились таможенники и сотрудники прокуратуры.
Проверяющим удалось найти молочную продукцию из Европы в пяти магазинах, четыре из которых находились на территории Южного рынка. Инспекторы изъяли 300 кг сыра и масла, привезенных из Италии, Германии, Финляндии, Эстонии, Польши. Продукты забрали и сожгли в печи, передают в ведомстве Санкт-Петербурга.
Южный рынок Санкт-Петербурга расположен на проспекте Юрия Гагарина, 34. Является крупнейшим центром города по оптовой и розничной продаже, как заявляют на сайте центра.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Ленобласти продавали просроченные лекарства.