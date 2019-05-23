В Ленобласти продавали просроченные лекарства

Аптеку уже наказали за нарушения.

Об этом стало известно 23 мая. Прокуратура Ленинградской области провел проверку, в ходе которой выяснилось, что гатчинская «Глория» продавала ленинградцам просроченные лекарства – их удалось найти в торговом зале. Ко всему прочему препараты неправильно хранились в аптеке. Это – не первый раз, когда компания совершает ошибку. В марте 2019 году «Глория» уже попадалась на просрочке – тогда органы настояли, чтобы аптека все исправила.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области посчитал доказательства прокуратуры весомыми и согласился с тем, что фирму необходимо наказать. Компании назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области врачи зафиксировали первый за сезон случай болезни Лайма. Клещ укусил взрослого мужчину. Также сообщатся, что число пострадавших от присасывания клещей на территории региона в 2019 году выше статистки, которую фиксировали за предыдущие годы.