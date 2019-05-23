В Ленобласти врачи зафиксировали первый за сезон случай болезни Лайма

Болезнь была зафиксирована у жителя Кировского района.

Болезнь Лайма или заражение клещевым боррелиозом зафиксировали на днях у жителя Ленинградской области. Это первый случай заражения, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Клещ укусил взрослого мужчину. Также сообщатся, что число пострадавших от присасывания клещей на территории региона в 2019 году выше статистки, которую фиксировали за предыдущие годы. С чем связана такая активность в ведомстве не пояснили.

Стоит отметить, что с начала сезона 2019 года зарегистрировано 1900 пострадавших, среди них 431 ребенок.

Клещевая активность зафиксирована в Тихвинском, Киришском и Всеволожском районах Ленинградской области. Всего за 6 майских дней за медпомощью обратились 709 человек, в том числе 143 ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти активизировались клещи. Пострадали 72 человека.