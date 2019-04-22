В Ленобласти активизировались клещи. Пострадали 72 человека

Клещ. Фото: Рixabay
Клещ. Фото: Рixabay

В Ленинградской области увеличилось количество пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора на 22 апреля, в регионе зарегистрировано 72 случая присасываний паукообразных, из них 25 случаев произошло с детьми.

Рекордсменами по укусам клещей стали Гатчинский и Кингисеппский районы — по девять человек.

Восемь человек было укушено в Лужском районе, семь — в Тоснеском, шесть случаев имело место в Волховском, Киршском, Кировском и Сланцевском районах.

Кроме этого пять укусов клещей зафиксровано жителям Всеволожского района, два — в Волосовском и по одному — Бокситогорском, Подпорожском и Ломоносовском районах.

В 2019 году в Ленобласти планируется привить против клещевого энцефалита более 54 тысяч человека, в том числе 31 тысячу детей.

«По данным на 22 апреля, привиты 13 579 человек, включая 7183 детей», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что первый случай укуса клеща в этом году выявлен в Лужском районе Ленинградской области.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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