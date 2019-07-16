В Петербурге впервые пройдет битва помидорами

Жители и гости Петербурга смогут присоединиться к масштабному сражению, единственным оружием в котором будет 20 тонн спелых томатов. Фото: Арт-проект «Вместе Зажигаем»

Жители и гости Петербурга смогут присоединиться к масштабному сражению, единственным оружием в котором будет 20 тонн спелых томатов. Фото: Арт-проект «Вместе Зажигаем»

Знаменитая «Томатина» впервые доберется до Петербурга 18 августа.

Как стало известно Gazeta.SPb, битва помидорами, которая ежегодно проходит в Испании, впервые пройдет и в Санкт-Петербурге. Организатором «помидорной бойни» станет арт-проект «Вместе Зажигаем».

Жители и гости Петербурга смогут присоединиться к масштабному сражению, единственным оружием в котором будет 20 тонн спелых томатов. Однако, одной только битвой на помидорах мероприятие не ограничится: сразу после битвы на стадионе пройдет дискотека с капитошками и водяными пушками. Также участники смогут попробовать свои силы в скачках на быках, прыжках на батуте и бамперболе.

Гости мероприятия смогут плотно подкрепиться и попробовать блюда испанской национальной кухни на точках фаст-фуда, которые будут расположены на территории фестиваля.

Организаторы Томатины просят гостей не переживать за свой внешний вид: на стадионе будут установлены кабинки для переодевания, камера хранения и даже душевые кабинки.

Помидорная баталия пройдет на стадионе «Кировец» 18 августа в 15:00. Количество участников фестиваля будет ограничено — всего 1000 человек сможет принять участие в Томатине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль светового искусства «Ночь света» состоится в Гатчине.