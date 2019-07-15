Фестиваль светового искусства «Ночь света» состоится в Гатчине

Международный фестиваль «Ночь света» пройдет в Гатчине 16-17 августа

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света» состоится на площадке, расположенной в Гатчинском Дворцовом парке в ночь с 16 на 17 августа. Главной темой предстоящего фестиваля станет водная стихия. Участники предстоящего мероприятия с помощью света, воды и живой музыки смогут создать настоящее волшебство на Белом озере парка.

Посетители смогут полюбоваться на более чем 15 арт-объектов, разработанных при помощи волонтеров студентами, профессиональным дизайнерами, художниками по свету, архитекторами и инженерами. Начиная с 7 августа в мастерских Гатчинского дворца начнутся работы по подготовке к мероприятию.

Гости фестиваля увидят участников из таких стран, как: Великобритания, Италия, Латвия и Россия.

Начало мероприятия состоится 16 августа в 21:00.

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