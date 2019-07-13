В Петербурге в 15-й раз пройдет фестиваль «ПетроДжаз»

На текущих выходных, 13 и 14 июля, в Петербурге состоится XV юбилейный международный фестиваль «Петроджаз». Все концерты фестиваля пройдут на площади Островского. Ведущим фестиваля станет заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фейергат.

«Петроджаз» является крупнейшим международным событием в мире джаза, оно ежегодно собирает под открытым небом Петербурга сотни музыкантов и более 100 тысяч зрителей.

Два дня подряд гостей праздника ждут выступления джазовых артистов со всего мира. На площадках фестиваля пройдут хореографических мастер-классы и интерактивные развлечения. Также будет организована выставка живописцев Петербурга.

В фестивале примут участие лауреаты гран-при «Голоса Петроджаза-2019» Armenian Swift, а также выступит финалист смотра Катя Килижекова вместе со своим ансамблем.

Международный джазовый фестиваль ежегодно проводится в Северной столице начиная с 2003 года. «Петроджаз» трижды признали лучшим джазовым опен-эйром России по оценке агентства ТурСтат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Петроджаз» ограничит движение автомобилей в центре Петербурга.