«Петроджаз» ограничит движение автомобилей в центре Петербурга

Площадь Островского перекроют для фестиваля. Схема: КРТИ
Площадь Островского перекроют для фестиваля. Схема: КРТИ

Международный музыкальный фестиваль «Петроджаз» на три дня затруднит движение транспорта в центре Петербурга.

Ограничения вводятся с 12:00 12 июля по 3:00 15 июля, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Для проезда будут недоступны площадь Островского, улица Зодчего Росси и переулок Крылова.

«Также 12 июля с 00.00 до 12.00 будет запрещена парковка по данным адресам», — отметили в КРТИ.

«Петроджаз» пройдет на площади Островского 13 и 14 июля. Вход на фестиваль свободный. В этом году он объединит 200 музыкантов, среди которых Якоб Андерсков (Дания), Реми Коллена (Франция), Haifa Beat Band (Израиль) и другие. Гостей на площади также ждут танцевальная программа и художественная галерея «Небо».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до 24 июля в Петербурге ограничат движение на участке Поварского переулка от Колокольной улицы до Стремянной.

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