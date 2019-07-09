Движение по Поварскому переулку будет ограничено

До 24 июля 2019 года на участке от Колокольной улицы до Стремянной улицы будут проходить дорожные работы по замене асфальта.
Движение автотранспорта по Поварскому переулку ограничат с 9 июля, об этом информирует ГАТИ. Ограничение коснутся участка дороги от Колокольной улицы до Стремянной улицы. На данном участке будут проводиться работы по замене дорожного покрытия. Ремонт завершится 24 июля 2019 года.
С 25 по 26 июля движение также будет закрыто, объезд будет находиться на улице Марата и Стремянной улице.
Водителей просят быть внимательнее при следовании по данному маршруту и учитывать возможность перекрытия дорог.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что соревнования по велоспорту ограничат движение на дорогах Петербурга. Ограничение будет действовать с 10:30 до 13:30. Автомобилисты не смогут воспользоваться участком Морской улицы от Курортной до улицы Лейтенантов, Лейтенантов от Морской до Кавалерской улицы, Кавалерской от Лейтенантов до Большого проспекта.