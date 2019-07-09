Движение по Поварскому переулку будет ограничено

Дорогу закроют ненадолго. Фото: pixabay.com
Дорогу закроют ненадолго. Фото: pixabay.com

До 24 июля 2019 года на участке от Колокольной улицы до Стремянной улицы будут проходить дорожные работы по замене асфальта.

Движение автотранспорта по Поварскому переулку ограничат с 9 июля, об этом информирует ГАТИ. Ограничение коснутся участка дороги от Колокольной улицы до Стремянной улицы. На данном участке будут проводиться работы по замене дорожного покрытия. Ремонт завершится 24 июля 2019 года.

С 25 по 26 июля движение также будет закрыто, объезд будет находиться на улице Марата и Стремянной улице.

Водителей просят быть внимательнее при следовании по данному маршруту и учитывать возможность перекрытия дорог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что соревнования по велоспорту ограничат движение на дорогах Петербурга. Ограничение будет действовать с 10:30 до 13:30. Автомобилисты не смогут воспользоваться участком Морской улицы от Курортной до улицы Лейтенантов, Лейтенантов от Морской до Кавалерской улицы, Кавалерской от Лейтенантов до Большого проспекта.

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