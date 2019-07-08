Соревнования по велоспорту ограничат движение на дорогах Петербурга

Ряд улиц в Петербурге будет недоступен для проезда 11 июля. Об этом информирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ограничение будет действовать с 10:30 до 13:30. Автомобилисты не смогут воспользоваться участком Морской улицы от Курортной до улицы Лейтенантов, Лейтенантов от Морской до Кавалерской улицы, Кавалерской от Лейтенантов до Большого проспекта.

Помимо этого для проезда будут недоступны Большой проспект от Кавалерской улицы до Горной, Горная от Большого проспекта до Курортной и Курортная от Горной до Морской улицы.

Почти на сутки ограничит движение транспорта фестиваль «Петербург ЭТНО live». С 23:00 12 июля до 23:59 13 июля перекроют движение по Певческому проезду и проезду от Певческого проезда до Миллионной улицы.

С 20:00 10 июля до 23:00 12 июля и с 00:00 14 июля до 20:00 15 июля закроют для проезда Певческий проезд вдоль домов на 4, 6 и 8 по Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на пересечении КАД с дорогой Петербург — Матокса на год перекроют одну полосу движения.