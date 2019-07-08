На развязке КАД с дорогой на Матоксу перекроют одну полосу

На автодороге федерального значения А-118 (КАД) на пересечении с дорогой Петербург — Матокса (Мурино) на год перекроют одну полосу движения.
Закрытие полосы связано с работами по подключению к дорожной системе международного автовокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино», сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В течение года там оборудуют съезды с Кольцевой автодороги. Подрядчик работ — АО «ПО «Возрождение».
С 9 июля 2019 года по 15 июня 2020 года будут перекрыты для движения полоса безопасности и первая полоса. По второй, третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что движение на Витебском путепроводе будет ограничено до августа.