Движение на Витебском путепроводе будет ограничено до августа

Движение частично ограничат. Фото: pixabay.com
Движение частично ограничат. Фото: pixabay.com

В связи с проведением ремонтных работ по замене асфальта движение транспортных средств по Витебскому путепроводу будет ограничено.

Движение на Витебском путепроводе в поселке Шушары в Санкт-Петербурге будет ограничено на период до 3 августа. Данные меры необходимы в связи с проведением дорожных работ по замене асфальтобетонного покрытия, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГБУ «Мостотрест».

Отмечается, что с 6 по 15 июля движение будет перекрыто по крайним правым полосам в каждом направлении дороги.

Кроме того, с 16 по 25 июля нельзя будет проехать по средней полосе данной дороги в обе стороны движения.

С 26 июля по 3 августа движение транспортных средств будет прекращено по левым полосам дороги.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Санкт-Петербурга могут выбрать название для арт-парка на Добролюбова.

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