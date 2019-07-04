Жители Петербурга могут выбрать название для арт-парка на Добролюбова

Петербуржцы смогут самостоятельно определить концепцию будущего арт-парка на проспекте Добролюбова Петроградского района города.

Открытое голосование за название и тематику нового парка предложил организовать Союз архитекторов Санкт-Петербурга. Жители города могут оставить свои предложения на сайте art-park.spb.ru, специально для этого созданном Союзом архитекторов.

Топономическая комиссия Петербурга предложила дать арт-пространству историческое название — «Тучков буян». На данный момент за этот вариант отдали свои голоса 90% опрошенных. На втором месте по популярности оказалось название «Парк Лихачева».

Позже начнется голосование за тематическую наполненность парка.

Добавим, что идея создания нового арт-парка на месте Судебного квартала была предложена лично врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В конце апреля текущего года проект был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов распорядился закончить детский сад на Лиственной в IV-ом квартале.