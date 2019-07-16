Геополитика и муниципальные выборы: атака на Приморск идет из Финляндии

Неизвестные экоактивисты с иностранными IP сегодня принимают самое активное участие в организации протестов на территории Выборгского района Ленобласти. Им не нравится порт в Приморске.

Это не удивительно. Порт сильно беспокоит Прибалтийских соседей России. Он мешает их бизнесу. Впрочем, вероятно, с целью конспирации атака на Приморск ведется с территории Финляндии.

Масштабное расследование деятельности ‘экологических активистов, собирающих подписи против строительства универсально-перегрузочного комплекса в Приморске Ленинградской области, провели журналисты издания online47.ru

Они, в частности, установили, что протестная работа в соцсетях поставлена на поток, коммерциализирована и стандартизирована. В ней задействован широкий круг людей с четким разделением задач и фукционала. Одни занимаются вбросами, другие комментариями, третьи созданием фейковых новостей.

Некоторые из них уже засветились и в качестве кандидатов в муниципальные депутаты, и как сторонники Навального. Эти примкнувшие к протесту местные политики, вероятно, рассчитывают поймать на нем предвыборный хайп. Впрочем, искать среди организаторов антиприморской компании жителей Ленобласти почти бессмысленно. Работа ведется со стороны — из соседних регионов, в том числе, из Петербурга и даже Финляндии.

Эксперт лингвист, изучив один из аккаунтов, отметил, что анализ лексики, которую использует пользователь, и специфика построения предложений говорят нам о том, что человек владеет русским языком, но это не его родной язык. То, как он выстраивает предложения, характерно для носителей языков скандинавской группы. К этой группе, в первую очередь, относятся языки Северной Европы, в том числе, Финляндии. Этот вывод подтверждают и обнаруженные журналистами финские IP.

При этом, Финляндия меньше всего теряет от работы порта в Приморске. А вот Эстонии, Латвии и Литве он как кость в горле. В частности, по данным издания Sputnik (Латвия), cейчас крупнейший вызов для Рижского порта — это геополитика, особенно решения России. Издание предупреждает, что поток российских грузов через Латвию сократится, и негативный сценарий развития порта Риги подразумевает сокращение перевалки грузов до 29 миллионов тонн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создать порт–хаб в Петропавловске–Камчатском намерен Приморский УПК.