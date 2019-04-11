Контейнерная линия на Северном морском пути свяжет Ленобласть и Камчатку

Петропавловск-Камчатский занимает очень выгодное географическое положение, он расположен на берегу незамерзающей бухты, навигация – круглогодичная. Фото: pixabay.com

Петропавловск-Камчатский занимает очень выгодное географическое положение, он расположен на берегу незамерзающей бухты, навигация – круглогодичная. Фото: pixabay.com

Создать порт–хаб в Петропавловске–Камчатском намерен Приморский УПК.

Соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Участниками проекта стали ООО «Приморский универсально–перегрузочный комплекс» (Приморский УПК) и АО «Корпорация развития Камчатского края» .

Как следует из документа, Приморский УПК планирует построить в Петропавловске–Камчатском контейнерный порт–хаб с объемом перевалки 5 млн TEU/год.

По словам генерального директор аПриморского УПК Андрей Сизов, инвестиции оцениваются в 60–65 млрд рублей, и они будут исключительно частными. По его словам, в создании хаба заинтересованы как инфраструктурные компании, так и морские перевозчики. Поэтому участники соглашения уже договорились с партнерами о поддержке и не рассчитывают на финансирование проекта из государственной казны.

Впрочем, присутствующий на подписании соглашения глава Ленинградской области Александр Дрозденко уже пообещал инвесторам помощь. В частности, власти региона комплексно поддержат проект Приморского УПК, помогут в процессе создания особой экономической зоны, после чего инвестор получит налоговые льготы и преференции.

По словам Александра Дрозденко, и Ленинградская область, и Камчатский край хоть и не находятся в арктической зоне, но заинтересованы в реализации проекта «Северный морской путь».

Шансы высоки

О необходимости создания на Камчатке современного порта-хаба говорят уже достаточно давно. Пока все планы остались на бумаге. Но у Приморского УПК шансы на успешную реализацию проекта очень высоки.

Как рассказал Gazeta.SPb эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, проект Приморского УПК по строительству контейнерного порт–хаба вписывается в планы России по развитию экспортной инфраструктуры СМП.

По его словам крупные инфраструктурные проекты не могут, да, наверное, и не должны реализовываться без участия и поддержки государства. Инвесторы вправе рассчитывать на такую поддержку. Другое дело, что в реальных условиях эта поддержка не всегда будет выражаться в бюджетных вливаниях и государственных инвестициях. Сейчас больший уклон делается на предоставление инвесторам налоговых льгот и преференций.

«В состав стратегии развития портовой инфраструктуры СМП входит строительство подобных терминалов в портах арктической зоны. Проект Приморского УПК можно считать одним из первых готовых к реализации», — уверен эксперт.

Трудный путь

«Для экономики России развитие Северного морского пути имеет прежде всего для освоения значительных объемов природных ресурсов Арктики и увеличения экспортного потенциала», — говорит Алексей Калачев.

По его словам, с точки зрения международного морского грузопотока главное потенциальное преимущество СМП заключается прежде всего в том, на пути между Европой и Азией этот маршрут намного короче и быстрее, чем через Суэцкий канал или, тем более, огибая Африку.

Однако пока возможности СПМ ограничены природными и инфраструктурными факторами. К тому же в отличие от остальных морей и океанов для использования в Арктике нужны соответствующие суда ледового класса, флот которых еще нужно построить в достаточном количестве.

Кроме того, на всем протяжении СМП в сложных географических и погодных условиях необходимо построить порты и сопутствующую инфраструктуру.

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