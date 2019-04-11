Летом в Ленобласти запустят химический завод

Новый химический завод по производству аммиака начнет свою работу в 7 июня 2019 года в Ленобласти. Об этом стало известно в среду, 10 апреля, в рамках рабочей встречи губернатора региона Александра Дрозденко с генеральным директором «ПГ «Фосфорит» Владимиром Ерлыковым и генеральным директором «МХК «ЕвроХим» Игорем Нечаевым.

Торжественная церемония открытия состоится на Петербургском международном экономическом форуме. Известно, что завод является частью масштабного инвестиционного проекта стоимостью около миллиарда долларов США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дрозденко рассказал, как Ленобласть развивает Арктику. Дрозденко заявил, что на форуме в Петербурге подпишут документ о контейнерной линии между Ленобластью и Камчаткой.

Линия по Севморпути создаст конкуренцию перевозкам через Суэцкий канал и обеспечит около 2 тысяч рабочих мест.