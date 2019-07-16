В Петербурге пройдут 4 тренировки морской авиации перед парадом

самолеты морской авиации пролетели надо городом во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

самолеты морской авиации пролетели надо городом во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

Жители и гости Петербурга смогут увидеть как проходят тренировки парадного строя морской авиации в небе над городом.

Экипажи боевых самолетов вертолетов вылетят с четырех оперативных аэродромов ЗВО, находящихся на территории Петербурга, Ленобласти, Вологодской области и Карелии.

16 и 19 июля состоятся тренировки в составе пар и групп авиации. 21 июля пройдет совместная тренировка в составе парадного строя кораблей. А 25 июля состоится генеральная репетиция Главного военно-морского парада, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба Западного военного округа.

В параде на день ВМФ будут участвовать более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

Самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Ил-78, Бе-200 и многие другие будут представлены в парадной группе авиации.

Пролет парадной группы авиации будет осуществлен в едином строю над центром Петербурга в районе Сенатской площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошла первая репетиция морской части парада ВМФ.