В Петербурге прошла первая репетиция морской части парада ВМФ

В Северной столице прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.

Различные морские судна прибыли в Петербург и Кронштадт, для участия в параде на день ВМФ. Зрителей репетиции собралось совсем немного — она проходила в ночь с 15 на 16 июля.

Более 10 кораблей, которые предстанут перед зрителями парада в день ВМФ, зашли в Неву со стороны Адмиралтейских верфей и проплыли под разведенными мостами города: Благовещенским, Дворцовым, Троицким и Литейным.

Перед торжественным парадом, который состоится 28 июля, в Петербурге будет проведено еще четыре репетиции, две из которых (21 и 25 июля) пройдут днем.

«Полтава» возглавит колонну Главного военно-морского парада. Среди других кораблей в параде примут участие подводные лодки и военно-морская авиация Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первая репетиция воздушной части парада ВМФ напугала петербуржцев.