Первая репетиция воздушной части парада ВМФ напугала петербуржцев

Над Васильевским островом Петербурга пролетели боевые вертолеты.

В субботу 13 июля в Петербурге прошла первая воздушная тренировка к параду ВМФ. Несколько боевых вертолетов пролетели над Васильевским островом. Нескольких жителей полеты военной техники изрядно напугали.

Сам парад намечен на последнее воскресенье июля 28-го числа. В Петербург уже прибыл линейный корабль “Полтава” о 64-ех пушках, подлодка “Владикавказ”. Морские корабли, стоящие на якоре у Морского вокзала Петербурга, сейчас вызывают живой интерес у горожан, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

Пользователи социальных сетей поделились эмоциями в группе “Живем на Васильевском”: они признали, что им становится страшно от того, что военная техника летает над домом — тем более, что никто не знал, что репетиция назначена на этот день.