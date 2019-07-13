Ажиотаж у петербуржцев вызвали военные корабли у Морского вокзала

Жители и гости Петербурга стоят в длинных очередях ради того, чтобы попасть на борт боевых кораблей.

Огромный ажиотаж вызвали военные корабли, пришвартованные в гавани Морского вокзала Санкт-Петербурга. Желающие посмотреть на корабли стоят в полуторачасовых очередях. Вход на корабли платный, но посетители говорят, что эта возможность прочувствовать силу и мощь военно-морского флота того стоит.

Самые длинные очереди собрались у малого ракетного корабля «Мытищи» и у десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков».

В следующий раз петербуржцы смогут военные корабли 28 июля, тогда в Северной столице состоится Большой военно-морской парад. Организаторы парада обещают грандиозное зрелище, несравнимое с предыдущими годами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что над Петербургом заметили морскую авиацию. Сегодня днем, 13 июля, в небе над Петербургом пронеслись самолеты морской авиации России. Жители города были напуганы десятками военных самолетов, пролетевших над городом.