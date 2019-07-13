Над Петербургом заметили морскую авиацию

самолеты морской авиации пролетели надо городом во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

самолеты морской авиации пролетели надо городом во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

Сегодня днем, 13 июля, в небе над Петербургом пронеслись самолеты морской авиации России. Жители города были напуганы десятками военных самолетов, пролетевших над городом.

Пользователи выложили в соцсетях множество видеозаписей пролетавших в небе Петербурга самолетов морской авиации.

Видео: vk.com/spb_today

Стало известно, что самолеты морской авиации пролетели надо городом во время репетиции главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. В мероприятии примут участие не менее 40 самолетов и вертолетов от воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, информирует ЗВО.

Видео: vk.com/spb_today

На военно-морском параде жители и гости города смогут посмотреть на такие самолеты, как Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-24, А-50 и многие другие, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Ленэкспо» открылся Международный военно-морской салон.